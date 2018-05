Cronaca – Pre-allarme per la parte nord orientale dell'isola a partire dal pomeriggio e per le prossime 24-36 ore. Queste le previsioni diramate dalla protezione civile regionale. Mareggiate lungo le coste ioniche esposte e temperature in sensibile diminuzione. Due aerei sono stati dirottati dall'aeroporto di Comiso a quello di Catania