«I miei genitori stanno litigando, venite!». Sono queste le poche parole d'allarme pronunciate da una bimba siracusana di otto anni. Dall'altro lato della cornetta un operatore del 112, il numero che lei ha composto. Non era la prima volta che i genitori litigavano davanti ai suoi occhi, ma quando ieri pomeriggio ha visto il padre su tutte le furie che strattonava la madre ha temuto il peggio.

Così ha preso il cellulare e ha digitato il numero di emergenza per chiedere l'aiuto delle forze dell’ordine. L’operatore dei carabinieri è riuscito a risalire all’indirizzo e ha inviato una pattuglia nell'abitazione familiare in una zona periferica di Siracusa. Giunti sul posto i carabinieri hanno verificato che gli animi degli adulti erano ancora accesi. La lite, nata per banali motivi di carattere sentimentale, sarebbe stata soltanto verbale. Calmata la coppia, i carabinieri hanno anche tranquillizzato la bambina.