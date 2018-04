Trapani. Un ponte del primo maggio all’insegna del folklore e del gusto. Prende il via la kermesse Calatafimi in Festa. Il programma prevede musica live, mostra di carretti siciliani, sfilata dei costumi di Misterbianco, concerto al tempio dorico del parco archeologico di Segesta, pedalata alla scoperta dell’eremo di Giubino, patrono della città, e per la gioia dei piccini il festival internazionale degli aquiloni. Degustazioni di stigghiola, pane ca meusa, panelle, arancine, babbaluci, pane cunzatu, cassatelle e sfince. Per chi vuole scatenarsi a ritmo di musica, c'è l'InsonniaSoundFest. A partire dalle 15, si balla alla Insonnia DiscoPub di Campobello di Mazzara. Requisiti minimi? Un look stravagante e tanta voglia di divertirsi.

Palermo. Siete tra le famiglie che vogliono passare un ponte del primo maggio alternativo? Arriva Jurassic Expo, la più grande esposizione di dinosauri animatronici esistente al mondo con più di trenta specie di animali preistorici in movimento. Per la terza edizione del Primo MagGione, la rete degli studenti medi e l’unione degli universitari organizza quattro giornate - dal 28 aprile al 1 maggio - all’insegna dell’allegria e dei diritti. Sul palco anche Salvo Piparo con uno spettacolo sui mestieri antichi che promette risate e spunti di riflessione sulla condizione dei lavoratori ai giorni nostri. Tradizione e fede si incontrano per il 392esimo anno a Monreale per la festa del Santissimo Crocifisso. Mostre, artigianato, cortei storici, folklore faranno da cornice a uno degli eventi più importanti e sentiti dalla comunità locale. I festeggiamenti inizieranno il 28 aprile e si concluderanno il 4 maggio nel ricordo del capitano Emanuele Basile, ucciso dalla mafia. Impegno e commemorazione per il memoriale di Portella della Ginestra del 1 maggio a Piana degli Albanesi. L’evento ricorda l’eccidio dei lavoratori siciliani del 1947 ad opera della banda criminale di Salvatore Giuliano. Per gli amanti della birra artigianale, il Beerstreet Cefalù è un evento irrinunciabile. Quindici birrifici, rigorosamente siciliani, e quindici produttori di street food animeranno il lungomare e i vicoli della città.

Messina. Equilibrio, spirito d’avventura, voglia di mettersi in gioco sono gli elementi indispensabili per affrontare i percorsi e le arrampicate al Nebrodi Adventure Park di Longi. Da segnare in agenda, anche la visita a Montalbano Elicona con un itinerario che prevede escursioni in quad sull'altopiano dell'Argimusco e passeggiate con guide in abito medievale. Dopo il successo delle edizioni precedenti, torna il primo maggio a San Marco d’Alunzio con l’evento Wood Bosco in festa con tanta musica, giochi, laboratori per bambini, e sport.

Agrigento. Il Palacongressi di Villaggio Mosè apre i battenti alla nuova edizione della fiera campionaria Agrigento Expo. Una mostra di rettili e animali esotici, un raduno ciclistico, un concorso canino e incontri letterari. Per riscoprire la bellezza della Valle dei Templi, il Fai organizza la scampagnata del 1 maggio nel Giardino della Kolymbethra tra profumi di zagara e testimonianze archeologiche. La città di Licata, in concomitanza con la Festa del Santo Patrono Sant'Angelo martire, ospiterà la grande Fiera di Maggio da martedì 1 a lunedì 7. La festa culminerà con la processione del 5 maggio dove centinaia di marinai vestiti in abiti tradizionali porteranno il Santo correndo scalzi per la vie.

Catania. I Briganti rugby Librino organizzano cinque giornate scandite soprattutto da eventi sportivi e musicali. Per gli amanti della natura e delle gite all’aria aperta c'è l’escursione Ponte del 1 maggio tra i Nebrodi e l’Etna: tre giorni all’insegna dell’avventura, dalle vette dei Nebrodi al versante orientale dell’Etna passando per laghi, colate laviche fino alla grotta dei Lamponi. Martedì 1 e mercoledì 2 maggio, 24 ore di musica non stop con l’appuntamento con la decima edizione di One Day Music. Al lido Azzurro di Catania si esibiranno oltre cento artisti con performance di musica techno, trap, elettronica e reggae. Da non perdere Etna4Kids, l’evento a misura di famiglia pensato come un’esperienza a contatto con la natura tra escursioni, pic nic e giochi. Fino al primo maggio a Maniace c’è la sagra della Mescita della ricotta, giunta alla settima edizione. La festa entrerà nel vivo a partire dal weekend con momenti dedicati alla mescita della ricotta, stand con prodotti tipici locali, spettacoli di folklore, artisti di strada, escursioni a cavallo. L’evento si concluderà con la degustazione del maxi cannolo alla ricotta. Dal 28 al 30 aprile torna la Festa dei fiori ad Acireale con il corteo di carri infiorati.

Ragusa. Se amate la danza, non perdetevi il Festival della Danza, la manifestazione che prevede la partecipazione delle migliore scuole siciliane, una mostra fotografica a Ibla e un concorso di danza al Teatro tenda di via Spadola. Nel weekend dal 28 aprile all'1 maggio, a Sampieri, in programma l’appuntamento con la tradizionale sagra del Pomodoro dedicata all'oro rosso per almeno tre generazioni di produttori sciclitani che torna alla ribalta grazie all’impegno dell'associazione Peppe Greco e il patrocinio dell'amministrazione comunale.

Siracusa. Prende il via sabato 28 aprile, la quarta edizione di Sicilian in jazz & International jazz day. Le prime due serate sono in svolgono all’Antico mercato di Ortigia mentre, la serata conclusiva del 30 aprile al Teatro comunale con la performance Ladies in Jazz. Il programma comprende, inoltre, una collettiva di arti visive, una mostra fotografica e degustazioni di eccellenze locali. La prelibata fragola di Cassibile, sarà al centro di una festa, all’interno dell’ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Momento clou dell’evento la trionfale torta alla fragola dal peso di 600 chili preparata e offerta al pubblico nel pomeriggio del primo maggio. Non mancheranno eventi pensati per i più piccoli come gli aquiloni giganti e passeggiate a cavallo. Ospiti d’eccezione I Falsi d’Autore e i Qbeta.

Enna. Devozione e fede sono i protagonisti della Festa in onore di Maria Santissima di Piazza vecchia, venerata a Piazza Armerina. Il ritrovamento della sacra effige nel 1348, liberò la popolazione dalla peste. Da quel giorno vuole la tradizione che nell’ultima domenica di aprile la sacra icona venga portata in processione dal Santuario alla Chiesa degli Angeli Custodi, per essere venerata da tutti i fedeli. Fino al primo maggio in città è in programma un calendario ricco di eventi con giochi senza quartiere, spettacoli di cabaret e sfilate di cavalli. Da non perdere la visita ai mosaici alla villa romana del Casale. Nella vicina Aidone, il primo maggio si celebra la festa di San Filippo Apostolo, venerato da numerosi fedeli provenienti da tutta la Sicilia. In occasione della manifestazione, il museo archeologico di Aidone e i siti archeologici di Morgantina resteranno aperti ai visitatori.

Caltanissetta. A spasso tra le miniere e le stelle è l’evento pensato per grandi e piccini all’interno del Parco didattico scientifico di Montedoro. Un tour nel museo della Zolfara alla scoperta delle zolfare presenti sul territorio, tra percorsi fotografici, plastici in terracotta, grafici e testimonianze. Il viaggio prosegue alla scoperta dei corpi celesti all’interno dell’osservatorio astronomico. Immancabile tappa, la passeggiata sulla terrazza dell’osservatorio affacciata sul paesaggio mozzafiato.