Un 66enne di Casalvecchio Siculo, in provincia di Messina, è morto schiacciato dal suo trattore. L’incidente è avvenuto ieri sera. Si tratta del pensionato Giovanni Brancato, residente nella frazione Mitta.

I familiari, non vedendolo rientrare si sono preoccupati e sono andati al fondo agricolo dove sapevano di trovarlo. E arrivati lì hanno visto il 66enne sotto il mezzo agricolo. Hanno subito chiamato il 118 e sul posto è arrivata l'ambulanza di Santa Teresa di Riva, ma per Giovanni Brancato, dipendente in pensione del Comune di Casalvecchio, non c'era più nulla da fare. Il suo cuore aveva già smesso di battere.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando nel suo appezzamento agricolo in contrada Passo Carrera, quando all’improvviso è precipitato in un terrazzamento sottostante rispetto a quello dove si trovava, ribaltandosi con il trattore. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima da sotto il trattore.

Il sostituto procuratore Roberto Conte della Procura della Repubblica di Messina ha aperto un fascicolo sull'accaduto e ha disposto la restituzione della salma ai familiari. Solo tre giorni fa a Pettineo, in un incidente analogo ha perso la vita il 53enne Giuseppe Belbruno.