Una bambina di tre anni è rimasta chiusa in auto a Cassibile, frazione di Siracusa, attirando le attenzioni dei passanti che hanno chiamato i carabinieri e liberato la piccola. È successo ieri mattina nel capoluogo aretuseo.

Le persone che hanno chiamato i militari hanno descritto la bambina come sofferente e bisognosa di aiuto, perché chiusa all'interno di una macchina parcheggiata sotto il sole. Prima dell'arrivo dei carabinieri, i passanti sarebbero riusciti a tranquillizzarla e ad aiutarla ad aprire il finestrino e successivamente lo sportello dell'auto.

I militari dell'Arma quindi hanno proceduto all'identificazione dei genitori, una coppia di cittadini stranieri di 39 e 26 anni. I due si sono giustificati dicendo di avere lasciato la figlia in auto solo per il tempo necessario a scaricare la spesa a casa. Una motivazione che però non gli ha evitato una segnalazione per abbandono di minore.