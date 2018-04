È riuscito a mettere in fuga i rapinatori che avevano fatto irruzione all'interno della sua gioielleria in via Osorio, nel centro storico di Trapani. Protagonista della vicenda, Platimiro Fiorenza, proprietario del negozio di preziosi Rosso Corallo. La tentata rapina è avvenuta attorno alle 11,15. A entrare in azione quattro banditi: tre uomini e una donna giunti in via Osorio a bordo di una Fiat Panda di colore bianco, risultata poi rubata in città nei giorni scorsi.

Tre dei rapinatori, tutti con accento italiano, sono entrati all'interno del locale, il quarto è rimasto fuori a fare il palo, fingendosi interessato all'acquisto di un anello. All'improvviso uno di loro avrebbe estratto una pistola e avrebbe aggredito la moglie del gioielliere, trascinandola verso uno stanzino. Il trambusto ha però attirato l'attenzione di Fiorenza, che in quel momento si trovava all'interno del laboratorio in compagnia di un altro dipendente.

I due sono intervenuti immediatamente aggredendo i malviventi e riuscendo a metterli in fuga. I quattro sono fuggiti a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Scattato l'allarme, sul posto sono immediatamente intervenuti polizia e carabinieri. L'auto utilizzata dai rapinatori è stata sequestrata dai militari dell'Arma.