Un grave incidente stradale mortale si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 15.20, lungo la strada provinciale 12 che collega Floridia e Cassibile, in provincia di Siracusa. Uno dei giovani a bordo del mezzo, forse il conducente, è morto sul colpo. Mentre gli altri tre sono rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo della vettura.

Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un incidente autonomo avvenuto nei pressi di una curva vicino al Golf Resort, mentre l'auto viaggiava in direzione Cassibile. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno ancora lavorando per estrarre le persone dalle lamiere, due ambulanze del 118 per le operazioni di soccorso e le forze dell'ordine. La strada è attualmente bloccata in direzione Floridia ed in uscita verso l'autostrada Siracusa-Gela.