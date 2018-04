Sospesa dall'insegnamento una maestra di asilo a Castelvetrano perché avrebbe maltrattato i bambini in classe. Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato hanno notificato la misura cautelare a carico della donna che lavora in una scuola materna del comune in provincia di Trapani.

Le indagini sono partite da una segnalazione in cui si denunciava che la maestra in questione, durante le lezioni, avrebbe adottato condotte violente nei confronti dei piccoli. Dopo i primi accertamenti, la Procura di Marsala ha consentito le intercettazioni e le riprese video all'interno della scuola.

Dalle immagini i poliziotti hanno potuto acquisire le prove che avrebbero confermato quanto esposto nella denuncia. Di conseguenza, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Marsala ha accolto la richiesta della locale Procura e ha disposto la sospensione dall'insegnamento.