«Se si divertono i genitori, stanno bene anche i figli». È quanto sostengono i pediatri italiani che anche per il 2018, in concomitanza con l’arrivo dell’estate, hanno pubblicato un elenco delle zone balneari adatte a misura di bambino. Secondo il report, sono 137 le spiagge italiane che si aggiudicano la bandiera verde. La Sicilia si riafferma uno dei luoghi migliori, dove portare i propri figli, con 16 bandiere. Preceduta solo dalla Calabria con 18 località.

«I requisiti che rendono una località ideale per i bambini sono la presenza di sabbia, lo spazio tra gli ombrelloni per giocare, l’acqua limpida e bassa che non diventi subito alta - racconta a Meridionews Italo Farnetani, pediatra fiorentino, promotore della ricerca - Un’altra caratteristica importante sono le spiagge attrezzate con figure di soccorso per intervenire in caso di emergenze e strutture ricreative pensate per la famiglia come ristoranti, pizzerie, gelaterie e parchi giochi». Dall’analisi è poi emerso un dato interessante. «Le località più affollate - spiega - in cui sono presenti strutture ricreative e impianti sportivi, si dimostrano le più adatte per i bambini. Questa predilezione scaturisce dal fatto che le attività favoriscono lo sviluppo celebrale e momenti di socializzazione con i propri coetanei».

In provincia di Palermo è stata confermata le bandiere verdi per le spiagge di Balestrate, Mondello e Cefalù. A Messina, i bambini possono giocare in tutta sicurezza a Giardini Naxos, Marina di Lipari, Acquacalda e Canneto. Relax e salvaguardia dei più piccoli anche a Trapani lungo i litorali di San Vito Lo Capo, Marina di Ragusa, Marsala, Signorino ma anche a Campobello di Mazara, Tre Fontane e Torretta Granitola. Nel Catanese si segnala solo il lido della Plaja. Il primato spetta a Ragusa, con nove località balneari a misura di bambino. La lista comprende Ispica, Santa Maria del Focallo, Pozzallo, Pietre Nere, Raganzino, Casuzze, Punta secca, Caucana e Scoglitti. Consigliate dai pediatri anche la spiaggia nella riversa di Vendicari e quella di Porto Palo di Menfi, rispettivamente a Siracusa e Agrigento.

Per valutare la qualità delle acque e la possibilità di balneazione, spiega Farnetani, «prendiamo in esame le analisi delle Arpa regionali ma soprattutto i decreti dei sindaci, i quali hanno la capacità di stabilire se le acque sono balneabili oppure no». La scelta delle spiagge dipende dalle segnalazioni dei pediatri attivi sul territorio. «Fino allo scorso anno l’elenco si stilava sulla base di un questionario, da quest’anno invece per inserire una nuova località deve essere presentata una domanda sottoscritta e firmata da almeno 35 pediatri».