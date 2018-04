Sono 2.592 i prodotti contraffatti sequestrati dai finanzieri del nucleo mobile della tenenza di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, trasportati da un camion lungo la strada statale 189. Il mezzo, con alla guida un cittadino di nazionalità cinese residente a San Giovanni Gemini in provincia di Agrigento, era sovraccarico di merce destinata a riempire gli espositori vuoti di qualche negozio del centro cittadino. Giocattoli, articoli per la casa, scarpe, abbigliamento, accessori per la telefonia e merce di altro tipo.

In particolare, le fiamme gialle hanno trovato 66 articoli da regalo (giocattoli, teli da mare e ciabatte) con marchio Disney contraffatto, 1855 capi d'abbigliamento con la dicitura Made in Italy di cui però non è stato possibile risalire alla provenienza e 671 prodotti (cover e schermi protettivi per cellulari, scarpe e articoli casalinghi) privi delle indicazioni obbligatorie. Il titolare della merce è stata denunciato per contraffazione, ricettazione, frode in commercio e falsa indicazione di origine della merce.