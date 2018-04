Incidente mortale lungo l’autostrada A20 in direzione Palermo, in territorio del Comune di Torregrotta. Intorno alle 14, per cause in corso di accertamento, uno scooter sul quale viaggiavano due persone, ha urtato una vettura, finendo sull’asfalto.

Fatale l’impatto con la strada per l’uomo, un 58enne, che guidava il mezzo a due ruote, un Piaggio Beverly 250. Gravi le condizioni dell’altra passeggera, dovrebbe trattarsi della moglie. Sul posto è atterrato l’elisoccorso ma non c'è stato nulla da fare. La donna ferita invece è stata portata in ambulanza all’ospedale Fogliani di Milazzo. L’incidente si è verificato all’uscita della galleria Scianina in direzione Palermo. Sotto choc l'autista dell'auto coinvolta, un Suv Mercedes. Si tratta di un uomo messinese diretto a Barcellona Pozzo di Gotto.