Se porti un amico, viaggi gratis. L'offerta conveniente avrebbe riguardato non la promozione offerta da una compagnia di viaggi, ma gli organizzatori di una traversata in mare partita dalla Tunisia. A scoprirlo sono stati gli uomini della squadra mobile di Ragusa e la guardia di finanza di Pozzallo, che hanno indagato sui passeggeri soccorsi nel Mediterraneo nei giorni scorsi. Un tunisino di 33 anni, Sofien Sadek, è stato arrestato con l'accusa di essere stato lo scafista.

A bordo dell'imbarcazione si trovavano 79 migranti. Tra i passeggeri c'erano anche 16 tunisini già fotosegnalati in passato. In cinque sono stati arrestati per avere fatto nuovamente ingresso in Italia, fra loro quattro erano sbarcati nel 2018 ed espulsi a marzo. Il quinto, invece, era stato espulso nel 2014, dopo essere stato condannato per reati che vanno dal traffico di stupefacenti a minacce a pubblico ufficiale.