Lo scorso lunedì si è introdotto nell’abitazione di un anziano a Taormina, frantumando una finestra con una spranga di ferro con cui aveva poi minacciato l’uomo. Ben quattromila euro il bottino della rapina. Il malvivente è poi fuggito mentre la vittima, un 87enne che viveva da solo, ha chiesto aiuto al 113.

In manette è finito il 48enne di Aci Catena, Giovanni Imbarrato, che stava per lasciare l’Italia. Per incastrarlo è stata decisiva la visione di un filmato dal quale i poliziotti sono risaliti al mezzo usato dal rapinatore per allontanarsi. Una Lancia Musa argento metalizzato, che era stata presa a noleggio ad Aci Catena. E proprio qui i poliziotti hanno trovato autovettura e conducente.

Imbarrato è stato fermato e trovato con addosso 435 euro, probabile parziale profitto della rapina. Con sé aveva anche un appunto con l’orario di un volo per la Germania. Ulteriori indagini hanno rivelato che il 48enne era andato in un’agenzia viaggi per avere informazioni su come poter raggiungere la città di Dortmund, chiaro indizio per la polizia di Stato che l’uomo volesse lasciare l’Italia. Imbarrato, che precedenti per furti e rapine commessi nella zona di Letojanni e Giardini Naxos, aveva adocchiato la casa da qualche tempo, ma la polizia sta indagando per capire se qualcuno possa aver segnalato al rapinatore che l’anziano avesse quella disponibilità economica.

È stato portato al commissariato di Taormina dove l’anziano derubato aveva già presentato denuncia e ha riconosciuto nel 48enne l’uomo che lo aveva rapinato. Imbarrato è stato posto in stato di fermo, all'anziano sono stati restituiti 3.510 euro.