Incidente mortale nel pomeriggio di oggi a Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina. Una coppia di anziani è finita in un dirupo in contrada Mezzagosto. Entrambi i coniugi, che viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, hanno perso la vita. Alla guida il marito Aldo Scaffidi di 89 anni che è morto durante il trasporto in ospedale. Sul lato passeggero, la moglie 88enne Carmela Fazio che invece è morta sul colpo.

I due pensionati, per cause ancora in corso di accertamento, sono finiti fuori strada. Pare che il marito abbia tentato di effettuare un’inversione di marcia, lungo una stradina privata che si trova sopra la provinciale Pietà-Provvidenza. Sul posto dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre l'uomo incastrato fra le lamiere dell'auto e un'ambulanza del 118.