Si sono giocate ieri le gare che hanno visto impegnate le squadre siciliane di basket.

Serie A

Happy Casa Brindisi-Betaland Capo d’Orlando 74-75 Successo fondamentale in ottica salvezza per i siciliani che non vincevano dallo scorso 16 dicembre e che pur restando ultimi in classifica hanno quantomeno raggiunto Pesaro a 12 punti. Sin da subito i paladini danno battaglia grazie a un ottimo Knox autore di 11 punti nel primo quarto, con i pugliesi che faticano e così si arriva alla prima sirena sul 13-18. Nella seconda frazione, Brindisi continua a non trovare il canestro con continuità e così l’Orlandina resta avanti con Faust, ma i pugliesi ritrovano il vantaggio poco prima di metà gara, con il tabellone che segna 35-34. Al rientro sul parquet Giuri si scatena, ma Knox per i siciliani non è da meno. I padroni di casa allungano con Smith prima sul +6 e poi sul +8, arrivando alla terza sirena sul 59-50. Nell’ultimo quarto, l’Orlandina è brava intanto a ridurre il gap con Likhodey. Una tripla di Smith riavvicina gli ospiti, poi Suggs ristabilisce le distanze e riporta i suoi sul +5 e il gap si mantiene anche sul 74-69. Da questo momento, però Brindisi non segna più ed è Knox per i siciliani a togliere le castagne dal fuoco regalando ai suoi la vittoria.

Serie A2

Fortitudo Agrigento-Metextra Reggio Calabria 86-88 Sconfitta bruciante per la squadra di coach Ciani che rimanda l’appuntamento con la qualificazione ai play-off all’ultima giornata. Nel derby del Sud, i calabresi si impongono nel finale. Primo possesso per gli ospiti con Baldassarre che centra subito il bersaglio. Williams e Ambrosin iniziano con il piede giusto azzeccando punti che portano avanti la Fortitudo Agrigento e i biancazzurri fissano il 14- 6. La Viola si fa sotto con Caroti, ma i padroni di casa allungano il passo e conquistano il primo periodo di gioco: 26-18. Gli ospiti alzano il ritmo, coach Ciani lancia Williams che segna ancora una tripla utile al +12. Reggio non abbassa la testa, con Roberts ha la palla del sorpasso e Agrigento perde punti chiave, ma i siciliani conservano il minimo vantaggio anche a metà gara: 43-41. Al rientro in campo è ancora la Viola ad infilarsi nella morsa della Fortitudo, Baldassarre accende la sua squadra ma Pepe inizia la sua personale partita contro la difesa della Viola: Agrigento tiene il +1 e alla terza sirena il tabellone recita 60-59. La partita si fa equilibrata nell’ultimo quarto: Williams arpiona il pallone e fa tutto da solo. Roberts aggancia ancora la Fortitudo. Si gioca punto a punto: Pepe insacca un canestro giusto, ma i secondi passano e Reggio strappa la vittoria.

Pallacanestro Trapani-Benacquista Assicurazioni Latina 84-83 Successo fondamentale per la squadra granata che conquista la qualificazione ai play-off con un turno d’anticipo. I siciliani partono subito bene piazzando il primo vantaggio con Viglianisi e Ganeto e trovando l’11-2 dopo i primi cinque minuti. Gli ospiti sono in bambola e la squadra di coach Parente ne approfitta per allungare prima sul 20-7 e poi sul 26-12 alla prima sirena. Nella seconda frazione i pontini ne approfittano per accorciare fino al 30-27, poi Renzi e la tripla di Viglianisi ridanno ossigeno ai siciliani. Renzi, Perry e Jefferson permettono ai granata di arrivare al riposo lungo sul 45-34. Al rientro sul parquet, Latina fa di tutto per recuperare, con Raymond e Ranuzzi che riportano la squadra ospite sul -4- Trapani però trova delle fiammate decisive con Ganeto e Jefferson che firmano prima il 53-45 e poi il 63-57 con il quale si arriva alla terza sirena. L’ultimo quarto è aperto da Jefferson e Perry, ma la Benacquista non vuole mollare e si affida a Ranuzzi e Raymond. Al 35’ il tabellone segna 78-71, poi Pastore trova due triple e Raymond firma il pari a quota 80. Renzi riporta i padroni di casa sul +2, Tavernelli fa 1/2 ai liberi e Ganeto fallisce la tripla della vittoria. Sul ribaltamento di fronte, Raymond firma il primo vantaggio ospite sull’82-83 a sei secondi dal termine e Jefferson tira fuori il coniglio dal cilindro nell’ultima azione.