Ancora un incidente mortale questa mattina sulla strada che collega Marina di Ragusa a Donnalucata.

Pare fossero da poco passate le 11 quando, nel tratto rettilineo della ex strada provinciale, un ciclista è stato tamponato da un'auto. A perdere la vita è stato un uomo di 60 anni. Mentre alla guida del veicolo, una Punto, c'era una donna che è stato portata in ospedale in stato di choc.

Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto polizia stradale, carabinieri e 118. Vano anche l'intervento dell'elisoccorso.