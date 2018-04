L'ennesima lite con la ex compagna per reclamare il figlio e poi l'intervento del padre di lei, con un coltello in mano. È quanto accaduto ieri sera a Trapani, nel quartiere popolare di Villa Rosina. Un pensionato, Melchiorre Nicosia, è accusato di tentato omicidio per avere ferito con sei fendenti l'ex ragazzo della figlia.

I fatti sono avvenuti intorno alle 23. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, i due giovani avrebbero prima litigato violentemente in strada, fino a che la ragazza ha cercato riparo all'interno della propria abitazione. A quel punto, l'ex compagno avrebbe sfondato il portone salendo fino al piano in cui la giovane vive con la famiglia e il piccolo avuto dalla loro relazione. A intervenire in difesa è stato il padre della ragazza. L'uomo ha impugnato un coltello con l'intento - stando a quanto riferito ai militari - di difendersi dal comportamento del giovane, che già in passato avrebbe manifestato un'indole violenta.

I due in effetti sarebbero venuti alle mani, con il pensionato che durante la colluttazione lo avrebbe colpito ripetutamente. Il giovane, ferito, è scappato via, per poi essere portato in ospedale da terzi. Il pensionato, invece, ha riportato la frattura del setto nasale e diversi lividi al volto. A chiamare le forze dell'ordine è stato lo stesso indagato, che adesso è stato posto in stato di fermo e trasferito nel carcere di Trapani, in attesa dell'udienza di convalida che dovrebbe svolgersi lunedì.