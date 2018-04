Cinquecento persone sono state salvate oggi nel Mediterraneo. A darne notizia è la centrale operativa della guardia costiera di Roma, che ha coordinato le operazioni condotte da una nave del dispositivo Eunavformed e dalla ong Sea Watch.

I migranti si trovavano a bordo di tre gommoni. La nave dell'organizzazione non governativa ha fatto sapere di non essere nelle condizioni di raggiungere un porto italiano, a causa delle cattive condizioni del mare e dell'insufficienza dei viveri a bordo. Per ovviare a ciò, la guardia costiera italiana chiederà l'intervento all'unità navale che si trova nella posizione migliore rispetto al punto in cui adesso è localizzata la nave dell'organizzazione umanitaria.