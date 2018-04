Si sarebbe abbassato i pantaloni, per poi masturbarsi davanti agli studenti di una scuola di Trapani. È con questa accusa che i carabinieri hanno bloccato e arrestato il 66enne Salvatore Bonventre.

L'uomo, con precedenti per fatti simili, è stato rintracciato vicino a via dei Mille. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono state due adolescenti. Alla vista dei carabinieri, Bonventre ha provato a fuggire ma senza successo. Il 66enne dovrà rispondere dell'accusa di atti osceni in luogo pubblico con l'aggravante di avere commesso il reato in presenza di minori.