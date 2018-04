La struttura portante del limitatore dell'altezza dei mezzi lungo la strada per Fondacazzo, alle porte di Agrigento, è ceduta all'ora di pranzo per cause ancora da verificare. Il palo si è parzialmente piegato su se stesso, arrivando a coprire in diagonale la carreggiata. Nessun mezzo è stato colpito. Sul posto si trova un mezzo dell'Anas.

La strada, usata per andare in direzione di Porto Empedocle e un tempo utile a raggiungere l'ex viadotto Morandi, si trova poco prima di un passaggio a livello. Il limitatore, da tempo usurato, serve a stabilire quali mezzi possono attraversare i binari della ferrovia.