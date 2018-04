È stato trovato prima di vita l'uomo sparito giovedì scorso da Brucoli, frazione marinara di Augusta. Santo Mirabella aveva 72 anni, il suo corpo è stato trovato a cinque chilometri dalla sua abitazione. Stando ai primi rilievi, potrebbe essersi trattato di morte naturale. A denunciarne la scomparsa erano stati i parenti, dopo non averlo visto rincasare.

Le ricerche, partite poco dopo, hanno coinvolto i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale della Capitaneria di porto e della Protezione civile. Mirabella per l'ultima volta era stato visto lungo una strada di Brucoli, ripreso da una telecamera del sistema di videosorveglianza di un negozio. Al momento non è chiaro il motivo per cui non sarebbe tornato a casa. Da una prima ispezione sul cadavere non sono emersi segni di violenza, tuttavia il magistrato di turno ha disposto l'autopsia.