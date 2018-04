File chilometriche sull'A20 da questa mattina alle 10, quando, dopo la galleria Telegrafo, un camion che trasportava detersivi ha preso fuoco. La prontezza di riflessi dell’autista ha evitato che ci fossero feriti. L’uomo, originario di Catania, si è accorto di quanto stava accadendo e subito dopo avere superato la galleria ha accostato il mezzo per poi abbandonarlo e chiamare i soccorsi. Immediato l’arrivo sul posto della polizia stradale e dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio.

Inevitabili disagi alla circolazione con code e rallentamenti. Solo da poco è stato possibile rimuovere il mezzo pesante dalla carreggiata. Ma l’intensità delle fiamme sprigionatesi dal rogo del veicolo ha danneggiato il manto stradale. Si è reso quindi necessario l’intervento di una ditta specializzata che sta effettuando un sopralluogo e sta valutando gli interventi da fare. Per consentire il rifacimento dell’asfalto, la Polstrada comunica che il restringimento di carreggiata, che è già presente nel tratto tra il Boccetta e lo svincolo di Giostra, verrà prolungato fino a dopo la galleria nel punto in cui si è verificato l’incidente. Disagi anche per chi accede alla A20 dallo svincolo di Boccetta. Il restringimento verrà rimosso solo a conclusione dei lavori.