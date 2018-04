Cronaca – La polizia ha tratto in arresto il 67enne Giombattista Lombardo. L'uomo è accusato di avere abusato sessualmente di una ragazzina, con la quale sarebbe stato solito andare in giro per la cittadina per poi chiudersi dentro i locali di Anopas. Le indagini sono partite da una segnalazione anonima. Il commento del sindaco Roberto Bruno