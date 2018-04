È stato recuperato dai carabinieri di Messina in via Regina Elena, accasciato a terra, in palese stato di ebbrezza, ma una volta portato all'ospedale Piemonte è andato in escandescenza, devastando i sanitari del bagno. Un 60enne messinese, R.P., è stato denunciato dai militari dell'Arma per danneggiamento.

Ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti su segnalazione del 118 e hanno accompagnato il 60enne in ospedale. Qui l'uomo, mentre si trovava in bagno per i propri bisogni fisiologici, ha sradicato da terra il water e la cassetta dell’acqua di scarico dal muro, rompendo i tubi flessibili e di conseguenza allagando i locali, e danneggiando infine pure un apparecchio sanitario cosiddetto saturimetro.

L'intervento dei militari ha evitato ulteriori danni al pronto soccorso cittadino. Col passare dei minuti l'uomo si è calmato, ma dovrà rispondere all’autorità giudiziaria peloritana dei reati di danneggiamento aggravato e ubriachezza.