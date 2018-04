Tragedia sfiorata questo pomeriggio ad Erice, dove una turista svizzera di 29 anni è precipitata durante un volo con il parapendio. L'incidente è avvenuto attorno alle 14,30.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane, in vacanza nella cittadina medievale assieme ad un gruppo di amici appassionati di volo sportivo, subito dopo il decollo - per cause che sono in corso di accertamento - avrebbe perso il controllo, andando a sbattere contro un costone roccioso, poi lo schianto al suolo. A dare l'allarme sono stati proprio i suoi compagni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza del 118. Per recuperare la giovane è stato necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco. La 29enne è stata traportata d'urgenza al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate; dopo aver ricevuto le prime cure, in serata è stata trasferita a Palermo. Non si trova in pericolo di vita ma ha riportato fratture e ferite in diverse parti del corpo e alcune lesioni midollari gravi.