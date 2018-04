Hanno cercato di approfittare del primo vento caldo di scirocco per appiccare un incendio in un'area boschiva a Saponara, in provincia di Messina, ma sono stati sorpresi in flagranza e arrestati dai carabinieri. Sono quindi finiti ai domiciliari Sebastiano Saccone, 31enne di Basicò, e Antonino Labruzzo Calcò, 22enne di Falcone, entrambi allevatori di bestiame.

Nel primo pomeriggio di ieri i due uomini si sono avventurati nei boschi di Contrada Margi e, credendo di poter passare inosservati, hanno appiccato le fiamme in un appezzamento di terreno contenente sterpaglie e bosco. Ma mentre cercavano di allontanarsi dal rogo a bordo di un'auto, sono stati sorpresi da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Saponara. I militari, impegnati in una serie di servizi preventivi proprio contro il fenomeno degli incendi boschivi che tanto allarme aveva creato lo scorso anno, hanno notato alzarsi una piccola colonna di fumo e si sono diretti verso il luogo sospetto, incrociando i due fuggitivi. Dalla perquisizione sono emersi una tanica di benzina, due accendini poco prima utilizzati, un bastone parzialmente bruciato, un coltello, una roncola e una mazza.

Nel frattempo sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio, propagatosi rapidamente su una vasta area a causa del vento di scirocco. Saccone e Labruzzo Calcò sono stati portati prima nelle camere di sicurezza della caserma dei carabinieri e stamattina si è tenuto il processo con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto nei confronti dei due piromani la misura cautelare degli arresti domiciliari.