Prima gli insulti, poi le botte. È questa l'accusa rivolta a un 19enne di Pachino, fermato la notte scorsa dai carabinieri a Marzamemi.

Stando alla ricostruzione dei militari, il giovane avrebbe aggredito l'ex fidanzata dopo averla incontrata per le strade della frazione marinara. La vittima, che è stata trasportata al pronto soccorso di Noto, ha riportato la frattura del setto nasale. Portato in caserma, il 19enne è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto ai domiciliari. Deve rispondere dell'accusa di lesioni personali gravi.