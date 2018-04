Cronaca – Angelo Carità è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco, mentre stava per entrare in auto. L'anno scorso era stato giudicato colpevole in primo grado dell'omicidio dell'agricoltore Giovanni Brunetto, avvenuto nel 2013. Era stato scarcerato per decorrenza dei termini. Indagano i carabinieri. Guarda la foto