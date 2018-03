Il movimento No Muos torna a manifestare. È iniziato da pochi minuti il corteo previsto per questo pomeriggio per le strade di Niscemi. A organizzarlo sono gli attivisti che da anni si battono contro le parabole realizzate e attivate all'interno della Sughereta, accusando i governi italiano e statunitense di avere realizzato un sito militare senza le adeguate autorizzazioni e ribadendo la propria opposizione a qualsiasi strumento di guerra sul territorio. «A distanza di cinque anni dalla grande manifestazione di marzo 2013, quando 15mila persone invasero contrada Ulmo, manteniamo quella fermezza e pensiamo che sia ancora il tempo di lottare», hanno dichiarato alla vigilia gli organizzatori.

Il raduno arriva a pochi giorni dalla ripresa a Caltagirone del processo con rito abbreviato per quattro dei sette imputati sul presunto abusivismo del Muos. «La storia dei grandi movimenti popolari ci insegna che se si rimane uniti, se si ha il coraggio e la tenacia di lottare, se prendiamo in mano il nostro destino, il futuro ci appartiene», si legge nell'invito a scendere in piazza. Quella di oggi è la prima manifestazione di protesta che si svolge sotto il governo regionale guidato da Nello Musumeci. La scorsa legislatura - targata Rosario Crocetta - era stata al centro delle polemiche per il controverso percorso che aveva portato al via libera al sito militare.

Presenti diverse delegazioni provenienti dall'Isola. Molti gli striscioni esposti con riferimenti a tematiche pacifiste e al rispetto dell'ambiente. Tra i partecipanti anche il movimento che nella Valle del Mela si batte contro la realizzazione dell'inceneritore, il cui iter burocratico è al momento al vaglio del governo nazionale. «Siamo qui per ribadire che gli americani devono andare via, per troppo anni ci hanno derubato la terra - dichiara una manifestante del comitato No Muos di Palermo -. Speriamo che il processo possa portare a una sentenza che faccia luce sulla problematica ambientale causata dal Muos».