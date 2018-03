Sono molto gravi le condizioni del 32enne che alle 3 di stanotte è stato centrato da una Fiat 500 condotta da una 19enne. L’incidente si è verificato in via Cesare Battisti, quasi all’incrocio con via San Filippo Bianchi. Secondo una prima ricostruzione della sezione infortunistica della polizia municipale, il giovane stava attraversando la strada nei pressi del cinema Apollo.

Era in compagnia del fratello e di un amico, quando all’improvviso è stato travolto dalla piccola utilitaria. L’impatto con la vettura e poi con l’asfalto è stato violento. Ha riportato un grave trauma cranico e uno addominale. Subito soccorso dai mezzi del 118 è stato trasportato d’urgenza al policlinico. È in coma e lotta tra la vita e la morte. Sotto shock la 19enne che era alla guida della 500. Insieme a lei in auto c’erano altre tre persone, che hanno assistito all’incidente. La ragazza è stata sottoposta a drug e alcol test ed è risultata negativa. L’auto è stata sequestrata e indagini sono adesso in corso da parte della polizia municipale per far luce sulla dinamica dell’incidente.