È stato ferito da un colpo di pistola il 47enne che ieri sera alle 20 si è presentato al policlinico di Messina per farsi medicare. Il ferimento sarebbe avvenuto a villaggio Aldisio, zona a sud della città. L'uomo è stato ferito alla gamba sinistra. Si è presentato al pronto soccorso da solo. Immediata la segnalazione alle forze di polizia dell’arrivo di un uomo con una ferita da arma da fuoco.

La vittima, un disoccupato del posto con piccoli precedenti penali alle spalle, ai carabinieri, intervenuti all’ospedale universitario, non avrebbe saputo fornire molti elementi sul ferimento. Avrebbe raccontato di non aver nemmeno visto la persona che gli ha sparato, ma di avere capito di essere stato ferito e di avere deciso di recarsi in ospedale. Qui è stato medicato dal personale sanitario che, dopo aver suturato la ferita, lo ha dimesso con una prognosi di 15 giorni. Il proiettile non è stato trattenuto dalla gamba, ma l’ha perforata, passando da parte a parte. Non è stato quindi necessario alcun intervento.

Le indagini dei carabinieri adesso cercheranno di far luce sull’episodio. Ieri sera hanno effettuato un sopralluogo nella zona in cui l’uomo ha detto di essere stato ferito alla ricerca di tracce di sangue e del bossolo del colpo che lo ha ferito. Possibile anche l’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona nel tentativo di individuare il responsabile.