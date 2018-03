Tre casi di violenza nei confronti di donne nel giro di 24 ore in provincia di Siracusa. A Floridia due giovani, uno di 23 anni e un altro di 27, sono stati arrestati perché accusato di avere minacciato e aggredito le proprie madri. Nel primo caso, S.B.D. ha prima intimato alla donna di dargli la propria automobile e poi, davanti al rifiuto del genitore, avrebbe iniziato a minacciarla. Il 23enne avrebbe inoltre colpito con calci e pugni anche la sorella, intervenuta per sedare il litigio. Per bloccarlo è stato necessario l'intervento dei carabinieri.

Nel caso invece del 27enne, l'aggressione sarebbe stata scaturita dal rifiuto della madre a dare denaro al figlio. A chiamare i militari è stata proprio la vittima. Il terzo episodio di violenza è avvenuto a Carlentini. Protagonista un 44enne, che sotto l'effetto di alcol ha picchiato la moglie. La vittima è riuscita a scappare di casa e ha chiesto aiuto alla caserma dei carabinieri. I militari hanno scoperto che l'uomo già nel 2013 è stato arrestato per fatti simili. Adesso si trova nel carcere di Cavadonna.