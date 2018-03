Quarantadue spaccate nei confronti di tabaccherie, negozi di abbigliamento, profumerie e concessionari di auto compiute fra il 2016 e il 2017 da due organizzazioni criminali, con base a Catania e operanti tra le province di Siracusa, Ragusa, Catania, Enna e Messina. È quanto emerge dall'operazione Tormento che ha portato, nelle prime ore di questa mattina, all'arresto di 13 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al furto aggravato e rapina. Altre persone coinvolte non sono state raggiunte perché, al momento, si troverebbero all'estero.

Il primo gruppo è composto da nove cittadini di nazionalità italiana, mentre del secondo fanno parte quattro cittadini rumeni. Tutti i soggetti raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare - emessa dal gip del tribunale di Siracusa su richiesta del procuratore aggiunto, Fabio Scavone e del sostituto procuratore, Salvatore Grillo - sono pregiudicati e vivono a Catania.

In particolare, sono 22 gli episodi a carico del gruppo catanese e 20 quelli attribuiti ai cittadini rumeni. Del numero complessivo, 25 si sono verificati solo nei Comuni del Siracusano. Il modus operandi di entrambi i gruppi criminali sarebbe stato sempre lo stesso: rubare a privati cittadini o agli autosaloni la macchina da utilizzare come ariete per sfondare gli infissi degli esercizi commerciali, attraverso l’utilizzo di centraline elettroniche che consentono di mettere in moto i veicoli anche senza chiavi. Una volta compiuto il furto, abbandonare i mezzi all’interno delle attività prese di mira.

A volto coperto e senza esitazioni a minacciare o aggredire con violenza i proprietari o le guardie giurate quando sorpresi nel bel mezzo di un colpo. In uno degli episodi, gli uomini coinvolti, rintracciati da una pattuglia, hanno imboccato l'autostrada Siracusa-Catania nel senso opposto di marcia. La loro automobile si sarebbe poi ribaltata vicino a un cavalcavia dove l'avrebbero abbandonata, con la refurtiva a bordo, prima di buttarsi a piedi in un burrone.

Nel corso dell’attività di indagine sviluppata dal nucleo investigativo di Siracusa e durata oltre un anno, i militari hanno sequestrato dieci automobili rubate e utilizzate come arieti per sfondare le saracinesche delle attività commerciali, una decina di centraline elettroniche utilizzate per il furto dei veicoli impiegati per la fuga e circa 300 chili di tabacchi rubati.

I destinatari del provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere sono:

1. Iulian Moise, nato in Romania, 1980

2. Florin Stoian, nato in Romania, 1991

3. Costel Balan, nato in Romania, 1992

4. Ilie Alexandru Corodeanu, nato in Romania, 1993

5. Graziano Crisafulli, nato a Catania, 1991

6. Salvatore Maugeri, nato a Catania, 1996

7. Filippo Beninato, nato a Catania, 1990

8. Salvatore Fazio, nato a Catania, 1990

9. Nunzio Davide Scrivano, nato a Catania, 1986

10. Alessio Pavone, nato a Catania, 1992

11. Fabrizio Drago, nato a Catania, 1982

12. Andrea Alonzo, nato a Catania, 1992

13. Omar Nassibi, nato a Catania, 1997