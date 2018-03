Durante la notte il nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Siracusa ha condotto una operazione durante la quale sono state arrestate 15 persone di origine catanese e rumena per associazione finalizzata ai furti con spaccata e rapina compiuti in varie città siciliane. Sono ventuno in tutto gli ordini di custodia cautelare emessi ma alcuni cittadini rumeni sono risultati irreperibili perché si trovano attualmente all'estero.

I particolari dell'esito dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà, alle 11, al comando provinciale dei carabinieri di viale Tica a Siracusa, con la presenza del procuratore aggiunto Fabio Scavone.