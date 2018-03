Basta una rete di Pagliarulo al Trapani per fare bottino pieno al Lorenzon di Rende e tornare a casa con tre punti pesantissimi. Il contemporaneo stop del Lecce sul campo della Casertana, infatti, porta i granata a 60 punti, a quattro sole lunghezze dai salentini (che hanno anche una partita in più). I siciliani mantengono la seconda posizione alla pari del Catania, vittorioso in casa contro la Paganese per 6 a 0, e insidiano il primato dei giallorossi che adesso non appare più così saldo.

Partenza sprint per la squadra di Calori che passa in vantaggio alla prima occasione con un colpo di testa di Pagliarulo su cross di Marras. Il Rende cerca la reazione con Gigliotti, i granata invece continuano ad attaccare e si rendono pericolosi con Polidori e Palumbo, ma De Brasi nega a entrambi la gioia del gol. Lo stesso attaccante ci prova con un colpo di testa e anche Evacuo, poco dopo, ha la sua buona occasione. A questo punto i biancorossi si fanno più pericolosi e ci provano prima con Rossini e poi con un tiro-cross di Marchio che termina sulla traversa. Si va così al riposo sullo 0-1.

La ripresa regala poche emozioni anche per via del meteo per niente clemente. Si riparte senza cambi e il primo a rendersi pericoloso è il solito Marras che con il mancino trova la parte superiore della traversa. Per i granata ci prova anche Polidori con un colpo di testa, poi i biancorossi tentano invano di scalfire la difesa siciliana, con la squadra ospite che gestisce bene il risultato. Si gioca sotto una pioggia incessante e su un campo ai limiti della praticabilità, con il pallone che in alcune zone fatica anche a rimbalzare. Nel finale il Rende protesta per un contatto in area che vede Rossini restare a terra, ma l’arbitro lascia correre.

Il tabellino

Rende (3-5-1-1):De Brasi, Sanzone, Porcaro (57' Blaze), Cuomo; Viteritti (84' Felleca), Gigliotti (84' Ricciardo), Rossini, Franco, Marchio; Laaribi (69' Ferreira); Vivacqua (57' Actis Goretta). A disp.:Polverino, Boscaglia, Piromallo, Germinio, Coppola, Otranto, Novello. All. Trocini.

Trapani (4-4-2): Furlan; Fazio, Drudi, Pagliarulo, Visconti; Marras (91' Canino), Scarsella, Corapi (76' Steffé), Palumbo; Evacuo, Polidori (66' Murano). A disp.: Pacini, Ferrara, Rizzo, Bastoni, Dambros, Girasole, Campagnacci, Minelli, Aloi. All. Calori.

Arbitro: Guida di Salerno (Lombardi-Caso)

Marcatore: 6' Pagliarulo

Note: Ammoniti: Drudi, Steffé (T)