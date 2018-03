Nuovi problemi idrici per i messinesi. Chi abita a Gesso stamattina si è svegliato con i rubinetti a secco. I tecnici dell’Amam sono al lavoro dalle prime luci dell’alba. Hanno ispezionato il tracciato e trovato il punto di in cui la condotta idrica si è danneggiata. L’acqua zampilla a forte pressione come se fosse un geyser nel punto in cui si è fessurata. Il guasto è stato individuato sul crinale della montagna di Ponte Gallo. Esattamente tra la sorgiva e la condotta che serve i residenti. Ma ogni intervento è sospeso per la pioggia e il vento che stanno imperversando su Messina. Al momento, dunque, gli abitanti di Gesso restano senza acqua.

La scorsa settima dei guasti alla condotta idrica hanno lasciato senza acqua per tre giorni i residenti del villaggio di Briga, a sud di Messina, in particolare gli abitanti della parte superiore e di San Paolo. La fragilità della rete idrica dell’acquedotto messinese, d'altronde, non è una novità. Di nuovo c'è invece un cambio alla guida dell'Azienda meridionale acque di Messina: l’avvocato Francesco Bonanno. L’assemblea ordinaria di Amam ha infatti deliberato la nomina del nuovo amministratore unico designato dal Comune di Messina, in veste di socio unico. Bonanno si insedierà entro aprile, dopo l’approvazione del bilancio 2017, che è ormai in fase di redazione. Lascia l’azienda il presidente Leonardo Termini insieme ai componenti del consiglio d'amministrazione, Grazia Antonella De Tuzza, che aveva rassegnato le proprie dimissioni nei giorni scorsi, e Anna Spinelli Francalanci.