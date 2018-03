Sarebbe evaso dai domiciliari, dove era finito peri maltrattamenti nei confronti della compagna, per andare ad abusare sessualmente di lei. Una storia che nell'ultimo mese si sarebbe verificata più volte. È quanto ricostruito dalla polizia di Ragusa, raccogliendo la testimonianza di una donna, il cui compagno - un ghanese giunto in Italia l'anno scorso - era stato arrestato a febbraio in flagranza di reato con le accuse di violenza e minacce. In quell'occasione il gip aveva disposto i domiciliari.

La misura, tuttavia, non sarebbe servita per evitare che l'uomo continuasse a fare del male alla compagna, che dal canto suo aveva deciso di interrompere la relazione. La donna, pochi giorni fa, è tornata a rivolgersi alla polizia denunciando violenze sessuali, che si sarebbero verificate nelle ultime settimane, con l'uomo che avrebbe abbandonato l'abitazione per recarsi da lei. Il gip, su richiesta del magistrato titolare delle indagini, ha deciso di aggravare la misura cautelare, disponendo il trasferimento in carcere.