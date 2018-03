Il ministero della pubblica amministrazione ha diffuso il report sulla presenza di auto in blu nel Paese. Scorrendo i dati che riguardano la Sicilia, balza subito all’occhio quello che vede Messina posizionarsi al 13esimo posto nazionale tra i Comuni. Nel capoluogo peloritano ci sono 56 auto blu: 31 a disposizione degli uffici, tre con autista e 22 a uso esclusivo senza autista. Un numero decisamente maggiore a quello di altre grandi città come Milano e Napoli, che ne hanno registrate 21 e 17. Tra i capoluoghi siciliani segue Ragusa che complessivamente dispone di 37 mezzi, poi Trapani che ne ha 35, di cui uno solo con autista. Il Comune di Palermo usufruisce di 33 auto blu, di cui nove a disposizione di tutti gli uffici, 16 a uso esclusivo con autista e 18 senza. Sono invece 28 ad Agrigento, delle quali solo due senza autista. Siracusa ne conta 24, poi c'è Catania con 13, di cui tre a disposizione di tutti gli uffici e le restanti senza autista. Chiude la classifica Caltanissetta con solo due auto, di cui una sola con autista, mentre il Comune di Enna non ha risposto al censimento.

Passando agli enti di area vasta, in Sicilia a guidare la classifica è il libero consorzio di Caltanissetta con 36. Seguono le città metropolitane di Catania e Messina, rispettivamente con 30 e 27 mezzi. Al quarto posto si trova il libero consorzio di Agrigento (16), mentre al quinto la città metropolitana di Palermo, con 12 auto blu, di cui sei ad uso esclusivo con autista e sei ad uso non esclusivo con autista. Il libero consorzio di Ragusa con undici auto blu occupa la sesta piazza, mentre quello di Siracusa ha solo sei auto. I liberi consorzi di Trapani ed Enna, infine, non hanno compilato il questionario.