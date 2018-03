Gli agenti del commissariato di Ortigia, in collaborazione con personale dell’Asp, hanno effettuato un controllo nel centro storico aretuseo evidenziando una precaria condizione igienico-sanitaria in un ristorante.

All’interno del lavello, utilizzato per la pulizia delle stoviglie, sono stati trovati scarti alimentari di vario genere. Il cibo, che era destinato a essere servito ai clienti, è stato trovato all'interno di una busta di plastica. Inoltre, all’interno del frigo, violando le normative europee, gli alimenti erano conservati in vaschette di plastica, prive di coperchio. È per questo che, nell'ottica di salvaguardare e tutelare la salute pubblica, gli agenti hanno disposto il sequestro di 63 chilogrammi di prodotti alimentari. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dalla autorità giudiziaria.