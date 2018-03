Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive del Trapani che oggi al Provinciale non va oltre il pari per 2-2 contro il Bisceglie. I granata salgono così a quota 54 punti ma perdono la seconda posizione, staccati dal Catania che ha battuto la Reggina e in attesa del risultato del Lecce che lunedì sera affronterà il Cosenza.

Buon avvio dei siciliani che si rendono molto pericolosi soprattutto con Marras. Gli ospiti non stanno a guardare e rispondono con Montinaro e Jovanovic, ma il risultato non si sblocca. I granata falliscono una buona occasione con Polidori, quasi a porta vuota, e poi ci provano anche con Murano, Marras e Scarsella. Al 36’, però, il Bisceglie passa in vantaggio con un piatto destro di D’Ursi che sorprende Furlan. Prima dell’intervallo, al 41’, i siciliani trovano il pari con Silvestri, in tuffo, sugli sviluppi di una punizione.

Nella ripresa, Bisceglie subito pericoloso con Montinaro, ma il Trapani passa in vantaggio al 49’ con Polidori che di testa batte Crispino, su cross di Marras. I pugliesi reagiscono e al 57’ trovano il pari ancora con D’Ursi che con un gran destro a giro batte Furlan. La reazione granata è immediata e arriva con Corapi, che disegna una bella traiettoria che si spegne sull’incrocio dei pali. Nella restante mezz’ora, i siciliani le provano praticamente tutte, attaccando continuamente e rendendosi pericolosi con Visconti, Minelli e con Scarsella per due volte. Il risultato, però, non cambia più e le due squadre si dividono la posta in palio.

Il tabellino

Trapani (3-5-2): Furlan; Fazio, Silvestri, Drudi; Marras, Scarsella, Corapi (62' Steffé), Palumbo, Visconti (82' Rizzo); Murano (66' Minelli), Polidori (82' Campagnacci). A disp.: Pacini, Ferrara, Pagliarulo, Canino, Girasole, Aloi. All. Calori.

Bisceglie (4-5-1): Crispino; Delvino, Petta, Markic, Jurkic; D’Ursi (81' D'Ancora), Risolo (81' Prezioso), Toskic (46' Vrdoljak), Montinaro, Giron; Jovanovic (67' Ayina). A disp.: Vassallo, Alberga, Diallo, Migliavacca, Azzi. All. Mancini.

Arbitro: D'Apice di Arezzo (Mariottini-Nuzzi).

Marcatori: 41' Silvestri, 49' Polidori-36', 57' D'Ursi

Note: Ammoniti: Delvino, Crispino (B), Marras (T)