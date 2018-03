Stamattina è scattata la prognosi riservata per due dei tre feriti rimasti coinvolti ieri sera in un grave incidente stradale lungo la tangenziale della A20 prima della galleria Madonna di Montaudo che precede lo svincolo di Villafranca. Uno scontro frontale avvenuto poco dopo le 23 ha visto coinvolte una Jeep e una Mercedes Clk.

Inizialmente a preoccupare i medici del 118, arrivati sul luogo dell’incidente con tre ambulanze, erano state le condizioni della donna, una sessantenne, che si trovava seduta lato passeggero a bordo della Mercedes. Stamattina invece, dopo i controlli effettuati durante la notte, i medici hanno sciolto la prognosi sulle sue condizioni. Se la caverà in 30 giorni, il tempo necessario a far guarire le fratture che ha riportato nell’impatto.

Come ricostruito dalla polizia stradale, pare che l’incidente sia stato innescato dalla perdita di controllo del conducente della Jeep. L’uomo, un 67enne, si è ritrovato in testa coda con la vettura contromano e quando stava per riprendere il controllo dell’auto è sopraggiunta la Mercedes che non ha potuto evitare l’impatto frontale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco per aiutare il personale del 118 a liberare i feriti dalle lamiere e rimuovere i mezzi dalla carreggiata. La donna è stata portata al Policlinico in codice rosso. L’uomo che le era a fianco è stato portato al Piemonte insieme al conducente della Jeep.