Tuffi, abbronzatura e gite in barca. Sono le prime cose che vengono in mente quando si pensa alle isole minori della Sicilia. Il motivo è presto detto: da queste parti si trovano mari affascinanti e natura incontaminata. Lo sanno bene i turisti che ogni estate visitano gli arcipelaghi siciliani. Mete ambite per chi non vuole fermarsi all'Isola con la i maiuscola.

Tutto ciò, però, nella bella stagione. Cosa accade, infatti, quando la temperatura si abbassa e nubi e pioggia si contendono il posto con il sole? Per scoprirlo siamo andati a Marettimo, l'isola più a occidente delle Egadi, dove la popolazione d'inverno si riduce a meno di un centinaio di persone. Sono loro i protagonisti del nuovo viaggio di MeridioTrotter. Dalle loro storie emerge cosa significhi vivere davvero in un'isola minore. Esperienza di certo affascinante, ma anche caratterizzata da non poche difficoltà. Come vedere i trasporti sospesi se il mare è mosso, dovere fare affidamento alla guardia medica per le cure quotidiane, oppure - scenario che potrebbe verificarsi già dal prossimo autunno - non potere più mandare i bambini nella scuola locale.

Nonostante ciò, c'è chi a Marettimo ha deciso di rimanerci tutto l'anno. Come Mario, che ha avviato un'attività di case vacanze, Pietro che da sempre ci vive o Pippo che fa il pescatore e non ha ancora capito se è fortunato a sapere che i figli vogliono seguire la sua strada. Così, tra una chiacchierata al bar e un'opera collettiva di persuasione per convincere i pizzaioli locali ad accendere il forno, a dettare lo scorrere del tempo - lontano dalle frenesie metropolitane - è la stessa isola. È lei che decide un po' tutto. Compreso quando darti la possibilità di lasciarla.