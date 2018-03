Si trova ricoverato all’ospedale di Vittoria con una prognosi di 40 giorni un giovane del posto che, ieri sera, è stato coinvolto in un incidente stradale sulla strada statale 115 Vittoria-Comiso.

Il ragazzo viaggiava in sella a uno scooter insieme ad un altro giovane, anche lui vittoriese, che ha riportato ferite lievi. Il conducente dell’automobile che li ha travolti è fuggito senza prestare soccorso. Le indagini per giungere all’identificazione del pirata della strada sono condotte dalla polizia della città ipparina, in collaborazione con la polizia stradale.