La Guardia di finanza ha arrestato due coniugi, titolari di una casa di riposo per anziani a Paceco, in provincia di Trapani. La struttura, che si trova nella frazione di Nubia, è stata sequestrata perché totalmente abusiva, priva di abilitazione comunale e sanitaria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la coppia avrebbe maltrattato sistematicamente gli ospiti «con continue violenze di natura verbale, fisica e psicologica ed anche somministrando loro medicinali senza alcun controllo medico al principale scopo di sedarli, soprattutto per le ore notturne».

I militari sono ancora sul posto per eseguire il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari. Gli approfondimenti sono partiti dopo la segnalazione di alcune persone che frequentano il posto. Anche grazie all’ausilio di intercettazioni ambientali, sarebbe stato accertato che i titolari, pur percependo in nero circa mille euro al mese per ogni assistito, usavano violenza ripetutamente contro gli anziani. Per questo sono accusati dei reati di lesioni aggravate, maltrattamenti ed abbandono di persone incapaci, oltre che per esercizio abusivo della professione sanitaria.

L’immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo e nei confronti degli indagati sono state avviate approfondite investigazioni per ricostruire e sottoporre a tassazione i proventi illeciti indebitamente incassati negli anni.