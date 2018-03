Sarebbero usciti dal retro del municipio, in orario di lavoro, per occuparsi di faccende personali, come fare la spesa, tornare a casa e stendere il bucato e dare da mangiare alle galline. Sette dipendenti del Comune di Cianciana, in provincia di Agrigento, sono indagati e per loro il gip ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione è stata chiamata Fuori dal Comune.

Le indagini dei carabinieri di Cammarata e della stazione di Cianciana sono partite a febbraio del 2017 da alcune segnalazioni su movimenti sospetti. Sono quindi scattati pedinamenti e sono state collocate telecamere nascoste dentro e fuori il municipio. Le immagini hanno accertato una prassi consolidata: sette dipendenti passavano il badge a inizio e fine lavoro, ma nel frattempo sarebbero usciti, spesso dalla porte sul retro.

Dai controlli dei documenti in Comune poi, sarebbero risultate numerose le ore retribuite e mai effettuate dagli impiegati, i quali, alle volte, per accumulare ore di servizio da tramutare in riposi compensativi, avrebbero passato il badge all’inizio del servizio e, solo dopo un giorno, avrebbero timbrato nuovamente il cartellino per far terminare il conteggio delle ore. Anche se, nel frattempo, erano tornati a casa per cena e per dormire. Nei casi più gravi, alcuni dipendenti attestavano falsamente, sui registri, delle uscite per motivi di servizio, per espletare le più improbabili mansioni lavorative, quando invece si recavano in pescheria o al panificio. L’accusa, per tutti, è quella, di truffa ai danni dello Stato e falsa attestazione di presenza in servizio.