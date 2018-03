Si sono giocate ieri le gare che hanno visto coinvolte le squadre siciliane di basket.

Serie A

VL Pesaro-Betaland Capo d’Orlando 84-81 I paladini perdono lo scontro salvezza e adesso sono ultimi in classifica in compagnia proprio dei marchigiani. Ritmi alti sin dall’inizio, si segna da una parte e dall’altra e a trovare il primo strappo sono i padroni di casa che si portano sul 18-11, ma i siciliani reagiscono con Campani e Maynor chiudendo il primo quarto sul 18-16. Nella seconda frazione, la Betaland opera subito il sorpasso e allunga prima sul 22-28 grazie a Campani e poi con i punti di Kulboka e Stojanovic per il 31-45 a metà gara. Il risultato sembra indirizzato, ma al rientro sul parquet, Clarke e Moore trovano nove punti. Il divario è di dieci lunghezze. Le soluzioni da una parte e dall’altra latitano e i padroni di casa accorciano addirittura sul 55-57, prima del nuovo allungo Betaland sul 55-62 alla terza sirena. L’ultimo quarto di gara vede i pesaresi operare il sorpasso, ma i biancazzurri non ci stanno e ritrovano il pari a quota 70 a cui si arriva sulla quarta sirena. Si va all’extratime, Atsur va a segno dall’arco, imitato poco dopo da Omogbo. Maynor riporta avanti i paladini ma Mika firma prima il pari e poi i punti del 78-75. La VL trova l’allungo che Likhodey prova a ricucire, poi Atsur va a segno con una tripla, ma Moore chiude definitivamente i giochi sull’84-81.

Serie A2

Fortitudo Agrigento-Npc Rieti 83-74 La squadra biancazzurra si aggiudica il match contro i reatini, confronto diretto per rientrare nella zona play off. La formazione di coach Ciani ha messo al sicuro la partita già dai primi minuti, nonostante l’assenza pesante di Ruben Zugno. Al pronti via è Agrigento a dettare il ritmo, riuscendo a chiudere il primo quarto con il punteggio di 28-13 grazie soprattutto alle triple di capitan Evangelisti. Nel secondo periodo di gioco Rieti prova a farsi avanti con Hearst, ma la Fortitudo si affida ai canestri di Pepe ed Evangelisti e chiude il secondo periodo di gioco con il punteggio di 43-32. La Fortitudo torna dal riposo lungo e Jalen Cannon mette muscoli e canestri, sua la tripla del 56 a 47. I biancazzurri mettono al segno il più undici e coach Ciani regala minuti a Giuseppe Cuffaro. Agrigento chiude bene tutti gli spazi, Pepe e Ambrosin mettono a segno canestri pesanti e Williams e Cannon si dividono il canestro. I biancazzurri battono Rieti con il punteggio di 83-74.

Pallacanestro Trapani-Givova Scafati 71-75 Cade in casa la squadra di coach Ducarello che resta ancora in zona play off anche se la posizione non è delle più salde. Buon avvio dei siciliani con le triple di Ganeto e Jefferson e i punti di Renzi e Perry. La squadra ospite però reagisce con un parziale di 0-6 che alla prima sirena vale il 17-15. Il secondo periodo vede i granata restare avanti grazie alla tripla di Testa, poi i campani reagiscono e trovano il primo sorpasso sul 27-28. Mollura trova il pari a quota 31 , ma Romeo porta i suoi avanti all’intervallo lungo, 35-38. Al rientro in campo la Givova piazza la spallata decisiva allungando sul 40-52 grazie alla tripla di Santiangeli e al canestro di Lawrence. I campani mantengono il vantaggio e si arriva alla terza sirena sul 51-61. Nell’ultimo quarto, Trapani produce il massimo sforzo per tornare in partita, anche se tutte e due le squadre faticano a trovare il canestro. Scafati gestisce comunque il vantaggio, anche se i granata riducono le distanze fino al definitivo 71-75.

Serie A1 femminile

Virtus Eirene Ragusa-Dike Napoli 70-49 Successo largo e terzo posto assicurato per la squadra biancoverde che si impone con 21 punti di vantaggio sulle partenopee. Davanti ai propri tifosi le iblee possono festeggiare la conquista della terza posizione utile per i play off che si disputeranno tra qualche settimana. La formazione ospite resta in partita solo nei minuti iniziali di gara, con Gemelos che tiene a galla le compagne. La Passalacqua fatica a prendere il largo e chiude sul 20-17 alla prima sirena. La gara delle napoletane, sostanzialmente, finisce qua, tanto che nel secondo periodo si gioca quasi a un canestro soltanto e va al riposo lungo sul 45-29. Al rientro in campo, le iblee gestiscono in vantaggio che aumenta addirittura a +20, ma alla terza sirena si arriva sul 53-36. La gara ha ormai poco da dire, Ragusa chiude in scioltezza sul 70-49. Da segnalare i 19 punti di Hamby e i 10 di Formica, mentre Ndour ne realizza soltanto sei.