Incidente mortale nel tardo pomeriggio alle porte di Rosolini, la vittima è una giovane mamma modicana di 30 anni, E.R. le iniziali, che viaggiava sul lato passeggero di una Ford Fiesta. Alla guida c’era il marito, dietro il figlioletto della coppia.

L’incidente è stato autonomo, per cause da chiarire. La vettura ha finito la sua corsa contro un muretto a secco e l’impatto non ha dato scampo alla donna. L’uomo e il bambino, invece, sono ricoverati a Modica ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. Pare che la famigliola stesse rientrando a Siracusa.