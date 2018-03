Saranno i carabinieri a far luce sulla morte del 60enne Rodolfo Taranto, deceduto a Lipari stamattina. L’uomo era stato ricoverato ieri all’ospedale eoliano, dopo essere stato trovato privo di sensi nei pressi di un bar del centro da alcuni residenti. Pare presentasse una vistosa ferita al capo. Durante la notte è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118 per l’aggravarsi delle condizioni di salute dell’uomo. «Non è stato possibile farlo arrivare né da Palermo, dove hanno un mezzo aereo più robusto, né da Messina a causa del forte vento», spiega a Meridionews Domenico Runci, responsabile del 118 per la Sicilia. «Purtroppo si tratta di un problema che si verifica ogni volta il vento supera i 40 nodi. Per una questione di sicurezza dei piloti, l’elicottero non si può alzare in volo».

L’accesso alla sanità nell’arcipelago è però il più delle volte garantito proprio dall'elisoccorso, come sottolinea il primo cittadino Marco Giorgianni. «Abbiamo elipiste dedicate al 118 su tutte le isole che consentono interventi tempestivi e hanno salvato tante vite. In questo caso purtroppo non è avvenuto e ho già inoltrato formale richiesta all’Asp per sapere cosa sia successo e se ci sia un nesso causale tra il mancato arrivo del velivolo e il decesso del nostro concittadino». Taranto, dopo aver trascorso la notte in ospedale, intubato e sotto osservazione, avrebbe avuto anche due arresti cardiaci.

Quando all'alba l'elicottero è arrivato, il medico si è accorto che le condizioni del paziente si erano aggravate e ci sarebbero state elevate possibilità di arrivare senza vita all’ospedale di Gela dove c’era la disponibilità del posto letto. Il 60enne è deceduto mentre è stato riportato al pronto soccorso. Non è escluso che la famiglia possa presentare una denuncia per fare luce sull’intera vicenda.

Nelle stesse ore, a Salina una ragazza di 22 anni si è sentita male e anche nel suo caso l’elisoccorso non è potuto intervenire per il forte vento. La guardia costiera, tuttavia, è riuscita a trasferirla con la motovedetta da Malfa a Lipari, dove rimasta ricoverata nell’ospedale locale.