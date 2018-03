Si sono giocate nel week end le gare che hanno visto coinvolte le squadre siciliane di basket (serie A2 ferma per lasciare spazio alla Coppa Italia):

Serie A

Fiat Torino-Betaland Capo d’Orlando 92-89 Grande prestazione per la squadra paladina che da Torino esce sconfitta ma con la convinzione di potersela giocare fino alla fine per la salvezza. I padroni di casa partono sulle ali dell’entusiasmo anche per la Coppa Italia recentemente conquistata e non sbagliano praticamente nulla dalla lunga distanza, chiudendo il primo quarto sul +17, con il tabellone che segna 35-18. Gara che sembra già segnata, ma nel secondo periodo i siciliani reagiscono con Atsur e Campani, sempre al posto giusto nel momento giusto. L’Orlandina torna in partita e il punteggio a metà gara è di 51-50. Al rientro sul parquet, i biancazzurri subiscono le offensive dei piemontesi che provano a scappare via con Vujacic, arrivando sul +7, ma a questo punto la Betaland costruisce un parziale di 0-14 tra terzo e ultimo quarto, portandosi sul 69-77. Vujacic dà la scossa a Torino, la Fiat suona la carica e la gara torna in equilibrio. Nel finale botta e risposta, si gioca punto a punto e la Betaland raggiunge il pari con la tripla di Maynor a quota 89, ma gli ultimi possessi premiano Torino.

Coppa Italia serie A2

Lavoropiù Bologna-Pallacanestro Trapani 81-71 Termina subito ai quarti l’avventura della squadra granata in Coppa Italia. Le due squadre segnano poco nei primi minuti e a canestro vanno soltanto Jefferson, Gandini, Italiano e Perry. Poi entrambe le formazioni accelerano: Cinciarini porta la Fortitudo avanti e si arriva alla prima sirena sul 20-18. Nella seconda frazione, i siciliani accorciano sul -1 con Mollura e così le due squadre restano a contatto. Da una parte segnano Cinciarini e Gandini, dall’altra Testa e Mollura. Nessuno riesce a prendere il sopravvento, così il punteggio a metà gara è di 41-43, con i punti di Renzi che danno il +2 a Trapani. Al rientro in campo, mano calda per entrambe le squadre e quattro triple in poco più di due minuti. Gli emiliani cercano lo strappo, ma gli ospiti restano incollati e non permettono agli avversari di scappare. Anzi, Trapani trova anche il +4, ma Bologna arriva alla terza sirena sul 61-59. L’ultimo quarto vede di nuovo diverse triple, ma stavolta la Fortitudo trova il primo vero e proprio strappo con Amici che sigla il canestro del +7. Trapani cerca di reagire, ma la tripla di Rosselli regala agli emiliani il +10, distanza mantenuta fino al definitivo 81-71.

Serie A1 femminile

Virtus Eirene Ragusa-Gesam Gas & Luce Lucca 60-53 Comincia al meglio l’avventura della squadra iblea nella seconda fase, prima dei play off. Inizio di gara equilibrato, con Consolini e Hamby che rispondono a Udodenko. Si segna poco nei primi dieci minuti e per questo alla fine del primo quarto il punteggio è in parità ma a quota 11. Nel secondo periodo, squadre leggermente più propositive, Nicolodi e Drammeh portano le toscane avanti e a Ragusa non basta la solita Hamby, tanto che la formazione ospite va all’intervallo lungo sul 24-26. Si rientra in campo e la Gesam prova ad allungare, ma Hamby riprende le avversarie e Kuster firma il sorpasso. La squadra toscana si affida al tiro da tre con Udodenko che riporta le sue avanti sul 38-40, Kuster risponde con la stessa moneta e alla terza sirena il tabellone recita 44-40. La gara resta intensa, con le ospiti che rientrano aggressive e trovano anche il +1. Le toscane allungano, ma la solita e scatenata Hamby riporta le sue avanti, anche se Udodenko trova la parità a quota 50. Ndour riporta avanti Ragusa e Hamby dal pitturato allunga ancora. La gara infine è chiusa dai canestri di Consolini e Ndour che trovano il definitivo 60-53.