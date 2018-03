Grave incidente nella notte a Carlentini, in provincia di Siracusa. Due auto si sono scontrate frontalmente e il bilancio è di cinque feriti, di cui uno ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Stanotte due macchine che percorrevano la strada provinciale 95 sono state protagoniste di un impatto frontale all'ingresso del paese. Ancora in corso di ricostruzione le cause dello scontro. Ad avere la peggio è stato il conducente di uno dei due veicoli che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Lentini dove si trova tuttora. Meno gravi le ferite per l'altro guidatore e per i passeggeri delle due auto che se la sono cavati con una prognosi di dieci giorni ciascuno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Augusta e quelli della stazione di Lentini, insieme ai vigili del fuoco di Lentini, il cui intervento è stato necessario per l’illuminazione della zona in cui è avvenuto l’incidente.